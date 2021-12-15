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Госдума согласилась расширить "закон Димы Яковлева" на всех иностранцев

Запрет на иностранное усыновление при этом расширять не будут

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о распространении так называемого "закона Димы Яковлева" на любых иностранцев, посягающих на права россиян. Речь идет о расширении на все страны санкций, которые вводятся по этому закону, кроме запрета на усыновления.

Так называемый "закон Димы Яковлева" ("О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ") был принят в 2012 году в ответ на введение в США акта Магнитского. В российском законе содержится запрет передавать российских детей в США на усыновление.

2 июня правительство внесло в Думу законопроект № 1185348-7, который расширяет сферу действия "закона Димы Яковлева" на все страны. Речь идет о запрете на въезд в Россию, арест российских активов этих иностранцев, запрет им совершать и инвестиции и сделки с собственностью, запрет их компаниям работать в России.

О том, что законопроект не касается иностранного усыновления, говорилось в пояснительной записке к документу. Это же подтвердили в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодейстии коррупции. Комитет одобрил поправки к первому чтению 20 октября.

Первое чтение документа несколько раз переносили в ноябре, поскольку на пленарных собраниях депутаты не успевали дойти до этого пункта повестки.

Госдума Правительство США Сергей Магнитский Дима Яковлев

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