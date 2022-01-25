"Роскосмос" запустит несколько туристических экипажей к МКС в ближайшие годы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует в ближайшие несколько лет отправить к МКС несколько кораблей с космическими туристами, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим еще несколько экипажей", - сообщил Рогозин в своем выступлении на "Королевских чтениях" в Москве.

"Большинство желающих полететь в космос выбирает надежный стабильный корабль "Союз-МС", - добавил он.

Ранее госкорпорация сообщила, что провела 76 безаварийных пусков подряд.