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"Роскосмос" запустит несколько туристических экипажей к МКС в ближайшие годы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует в ближайшие несколько лет отправить к МКС несколько кораблей с космическими туристами, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Думаю, что в ближайшие несколько лет мы отправим еще несколько экипажей", - сообщил Рогозин в своем выступлении на "Королевских чтениях" в Москве.

"Большинство желающих полететь в космос выбирает надежный стабильный корабль "Союз-МС", - добавил он.

Ранее госкорпорация сообщила, что провела 76 безаварийных пусков подряд.

Роскосмос МКС

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