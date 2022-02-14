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Космический турист впервые выйдет в открытый космос в конце года

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Частная аэрокосмическая компания SpaceX сообщила, что первый выход в открытый космос непрофессионального астронавта с борта корабля Crew Dragon намечен на конец 2022 года в рамках миссии Polaris Dawn.

"Специалисты миссии корабля Dragon и члены экипажа Polaris Dawn проведут пять дней на орбите, в течение которых попытаются осуществить первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта", - говорится в сообщении SpaceX

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По информации SpaceX, первая миссия Polaris Dawn намечена на срок не ранее последней четверти 2022 года со стартового комплекса 39А в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

В компании отметили, что попытка будет предпринята в момент, когда корабль будет находиться на высоте около 500 км над Землей. Для выхода в открытый космос члены экипажа будут облачены в скафандр SpaceX для внекорабельной деятельности, разработанный на базе внутрикорабельного скафандра.

В состав экипажа войдут миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, ранее принимавший участие в полете непрофессиональных астронавтов Inspiration4 на корабле Crew Dragon в сентябре 2021 года. Он будет выполнять роль командира экипажа. Пилотом миссии станет Скотт Потит, бывший пилот ВВС США. Также к миссии присоединятся Сара Джиллис, ведущий инженер программ космических операций SpaceX, занимавшаяся подготовкой астронавтов в рамках первой миссии корабля Crew Dragon к МКС, и Анна Менон, инженер SpaceX и оператор полётов в рамках нескольких миссий кораблей Dragon, она также будет выполнять роль медика на борту.

Всего в рамках проекта планируется совершить три подобные миссии.

SpaceX

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