Минздрав сообщил о 116 тыс. пациентов с COVID-19 в российских больницах

Число госпитализаций за прошедшую неделю выросло незначительно - на 6,4%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В российских больницах находится 116 тыс. пациентов с коронавирусом, за прошедшую неделю произошел незначительный рост госпитализаций с COVID-19 в 6,4%, заявил во вторник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня на развернутых койках находятся 116 тысяч пациентов, рост незначительный, конечно, меньше, чем в амбулаторном звене, но, тем не менее, присутствует", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

По словам министра, всего в России развернуто 165 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, почти 30% находятся в резерве.

"Из общего числа госпитализированных в тяжелом состоянии находятся 12,7% пациентов, на искусственной вентиляции легких находятся сегодня почти 3,5 тысячи пациентов. Динамика в целом незначительно положительная, на 3%, но самое главное - в этой ситуации мы сегодня не видим роста числа этих пациентов", - подчеркнул Мурашко.

По данным оперштаба на вторник, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 809 новых случаев. Это на 2 700 заражений больше, чем днем ранее.

Оперштаб также сообщил, что за минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 12 837 человек, число госпитализаций увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 115%.