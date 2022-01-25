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В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 67 809 новых случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в вторник. Это на 2 700 заражений больше, чем сообщалось днем ранее.

"По состоянию на 25 января в РФ выявлено 67 809 новых случаев коронавирусной инфекции, 681 пациент скончался", - говорится в сообщении штаба.

Согласно данным штаба, распространение штамма "омикрон" фиксируется уже в 68 регионах страны, накануне в понедельник сообщалось о 64 регионах, где обнаружен данный вариант COVID-19.

За минувшие сутки в РФ с коронавирусом было госпитализировано 12 837 человек, число госпитализаций увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 115%.

"Увеличение госпитализации произошло в 79 регионах, в том числе в 48 регионах увеличение более чем в среднем по России. Снижение количества госпитализаций в 5 субъектах Российской Федерации", - сообщили в оперштабе.

Выздоровело за сутки 26 404 человека, или на 21,6% больше по сравнению с 24 января.

При этом число умерших от коронавируса за сутки больше недели остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек. Этот показатель держится на уровне конца июня - начала июля 2021 года.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 11 241 109 случаев коронавирусной инфекции, 327 448 умерших и 10 71 740 выписанных.

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