Попова отметила рост заболеваемости в регионах, где были сняты COVID-ограничения

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В тех субъектах России, где были сняты ограничения, фиксируется рост заболеваемости коронавирусом; в этих регионах он более стремительный, чем в субъектах, где ограничения сохраняются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Важнейшим является сохранение и поддержание уже введенных мер. В 59 субъектах сохраняется запрет на оказание услуг общественного питания в вечернее и ночное время. Во всех регионах, к сожалению, где были сняты ограничения раньше, мы видим очень стремительный рост (заболеваемости - ИФ). Значительно более стремительный, чем в регионах, где эти ограничения сохраняются", - сказала Попова во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

По ее словам, в настоящее время сохраняются ограничения на посещения объектов культуры, общественного питания, торговых центров в 75 субъектах России и в 58 регионах - при заселении в гостиницы.

Попова также отметила, что с учетом "очень непростой эпидемиологической ситуации" необходимо соблюдать разработанные правила, в первую очередь, на рабочем месте. "Это сократит количество людей, которые заболевают, и позволит сохранить производственный режим", - сказала глава Роспотребнадзора.

"Для всех отраслей экономики отработаны специальные рекомендации, и их неукоснительное соблюдение позволяет сохранять рабочий режим в коллективе", - добавила Попова.