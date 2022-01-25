Роспотребнадзор отменил 14-дневный карантин для прибывающих в РФ из ряда стран Африки

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил постановление об обязательном режиме самоизоляции для граждан, прибывающих из ряда африканских стран (в том числе из ЮАР, республик Зимбабве, Мадагаскар, Намибии), а также Гонконга. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, главы этого ведомства Анны Поповой.

Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление о введении двухнедельного карантина для всех прибывающих в Россию из ЮАР, восьми сопредельных с ней африканских государств, включая Танзанию, а также из Гонконга было опубликовано 7 декабря. Исключение для прибывающих из этих стран, согласно документу, делалось только для членов экипажей воздушных и морских судов, осуществляющих перевозку пассажиров.

Это постановление признается утратившим силу с 26 января. Теперь лицам, прибывшим из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Королевства Эсватини, ЮАР и Гонконга на территорию РФ, не нужно будет соблюдать в течение 14 дней со дня прибытия режим изоляции с прохождением двукратного ПЦР-теста.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, затем - в странах Европы, Азии и в США, где вызвал резкий подъем заболеваемости COVID-19 из-за высокой скорости распространения, большей, чем у всех предыдущих штаммов. В РФ на сегодняшний день "омикрон"-штамм обнаружен в 68 регионах.