Инспекция ВОЗ в рамках признания "Спутника V" ожидается в РФ в ближайший месяц

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Визит инспекции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V" ожидается в ближайший месяц, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрения международных структур - мы тоже об этом неоднократно говорили, и не хотелось бы к этому возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) во вторник.

В четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что необходимые для процедуры одобрения "Спутника V" данные переданы ВОЗ, министерство ожидает приезда экспертов организации в Россию для повторной инспекции в феврале.

Год в ожидании одобрения

Центр им. Гамалеи подал заявку на включение своей вакцины против COVID-19 "Спутник V" в список рекомендованных ВОЗ для экстренного применения вакцин в январе 2021 года. В июне по итогам инспекций российских производственных площадок организация предъявила замечания к Уфимскому витаминному заводу ("Фармстандарт-УфаВИТА"): эксперты выразили опасения по поводу стерильности производства и отслеживания поступления вакцин от производителя к потребителю.

В начале октября 2021 года Мурашко по итогам переговоров с главой ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо завершить некоторые административные процедуры.

25 ноября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планировал предоставить ВОЗ необходимые данные до конца 2021 года, после чего может быть согласован график повторных инспекций в Россию.

14 декабря заместитель директора Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов сообщил "Интерфаксу", что приезд делегации ВОЗ в рамках одобрения "Спутника V" ожидается в январе.

15 января представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что РФПИ 30 декабря передал ее организации всю документацию, необходимую для продолжения процедуры одобрения вакцины, и теперь процесс одобрения возобновлен.

19 января Логунов заявил, что приезд экспертов ВОЗ для инспекции производственных площадок "Спутника V" сейчас находится на согласовании, но ожидается "в течение одного-двух месяцев".