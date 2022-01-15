РФПИ предоставил ВОЗ всю необходимую документацию для одобрения "Спутника V"

Процедура одобрения вакцины возобновлена

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Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций 30 декабря передал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всю требовавшуюся документацию, необходимую для продолжения процедуры одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V", процесс одобрения возобновлен, заявила в субботу представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, которая была затребована, она сейчас находится в своем процессе, потому что процесс начался снова, и мы ожидаем, что к февралю практически мы прошли инспекцию всех этих визитов, которые нужны. Конечно, там есть еще, но на этот момент я очень рада, у нас был визит недавно", - сказала Вуйнович в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В начале октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

25 ноября директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что РФПИ планировал предоставить ВОЗ необходимые данные до конца 2021 года, после чего может быть согласован график повторных инспекций в Россию.

14 декабря заместитель директора Центра им. Гамалеи Минздрава РФ Денис Логунов сообщил "Интерфаксу", что приезд делегации Всемирной организации здравоохранения в рамках одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в январе.