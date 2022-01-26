Центр Гамалеи готовится к испытаниям COVID-вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Центр им. Гамалеи Минздрава России в ближайшее время намерен приступить к клиническим исследованиям вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов, сообщил "Интерфаксу" директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

"В ближайшее время, через неделю или две, возможно, раньше мы намерены подать пакет документов в Минздрав на проведение клинических исследований этой вакцины",- сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "это инъекционная вакцина, которая будет состоять из "омикрона" и "дельты" и "делается на случай, если одновременно будут циркулировать два штамма".

"Потому что сейчас как раз такая ситуация: где-то 45% по стране "омикрона" и 55% "дельты" циркулирует. То есть один штамм другой не сменил и сменит ли на 100%, не знаю. Возможно, сменит, но за месяц, за два или за три. За это время, может быть, еще какой-то (штамм - ИФ) появится. Вот на такие случаи как раз и делаются вакцины, которые могут одновременно содержать два, три и даже четыре различных антигенных варианта спайк-белка", - сказал ученый.

Ранее замдиректора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщал, что рассматривается вариант создания поливалентной вакцины на основе сразу нескольких штаммов коронавируса COVID-19, в частности, "дельты" и "омикрона".