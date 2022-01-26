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Нетрезвый водитель автомобиля полиции спровоцировал смертельное ДТП в Приамурье

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сотрудница полиции погибла в автоаварии на федеральной трассе Чита - Хабаровск в Амурской области, которую спровоцировал нетрезвый водитель служебного автомобиля, сообщает региональная прокуратура, которая проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

"Водитель автомобиля УАЗ, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, являясь сотрудником полиции, допустил наезд на припаркованное на обочине в связи с поломкой грузовое транспортное средство. В результате ДТП женщина-эксперт погибла, остальные пассажиры доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Авария произошла поздно вечером во вторник на автодороге "Амур" в районе села Базисное Шимановского района.

Помимо погибшей сотрудницы полиции среди пассажиров был также ее 19-летний сын и еще один сотрудник полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

В региональном УМВД "Интерфаксу" уточнили, что в ДТП попал служебный автомобиль ОМВД России по Магдагачинскому району, который столкнулся со стоящим на повороте неисправным грузовым автомобилем.

"В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - отметили в УМВД области.

Уточняется, что погибла начальник экспертной группы ОМВД России по Магдагачинскому району. Водитель-полицейский, оперуполномоченный Отдела уголовного розыска и сын погибшей сотрудницы полиции получили травмы.

Амурская область

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