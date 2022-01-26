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Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей

По словам ученого, вакцина "Спутник" для детей 6-11 лет может стать доступна уже весной

Гинцбург счел необходимым вакцинировать от коронавируса 70-80% детей
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Процент вакцинации от коронавируса для создания коллективного иммунитета к COVID-19 среди детей должен быть таким же, как и у взрослых - 70-80%, сообщил "Интерфаксу" глава центра им. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются - надо вакцинировать те же 70-80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что дети стали болеть намного чаще, поскольку в этой возрастной группе вакцинация не проводилась, и подчеркнул важность прививок от коронавируса для детей.

По словам Гинцбурга, вакцина от коронавируса "Спутник" может стать доступна для вакцинации детей от 6 до 11 лет уже этой весной.

"В течение трех-трех с половиной месяцев мы должны пройти путь до окончания второй фазы и временной регистрации с правом гражданского оборота. То есть весной она может стать доступна", - сказал ученый.

24 января Минздрав России дал разрешение на проведение I-III фаз клинических исследований вакцины "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М") для детей от 6 до 11 лет. В исследовании должны принять участие 2,2 тыс. добровольцев. Испытания пройдут на трех московских площадках: в Морозовской детской ГКБ, детской городской клинической больнице им. Башляевой и в Сеченовском медицинском университете.

По словам Гинцбурга, в первых двух (I-II) фазах примут участие до 200 добровольцев.

"По окончании второй фазы мы подаем контрольный протокол (для регистрации вакцины - ИФ), который эксперты контрольного института (Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России - ИФ) могут рассматривать от нескольких дней до полутора месяцев", - сказал ученый.

В ходе клинических исследование будут исследованы две концентрации. Одна 1/5, а вторая -1/10 от взрослой дозы "Спутника V".

"Посмотрим в ходе клинических исследований, какая наиболее безопасная и эффективная. Если будет выбрана первая концентрация, то это будет просто-таки расширение к показаниям вакцины "Спутник М". А если 1/10, то тогда последует регистрация нового препарата, что займет, по всей видимости, немножко больше времени", - сказал глава центра им. Гамалеи.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет. Она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.

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Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи Коронавирус Спутник V

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