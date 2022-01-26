Основанием для розыска брата Навального стало его отсутствие дома

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Защита брата оппозиционера Алексея Навального Олега сообщила, что поводом для появления его в базе разыскиваемых лиц МВД РФ послужило отсутствие по месту проживания при проверке инспекцией.

"Согласно рапорту, Навальный действительно не вставал на учет, а объявление в розыск связано с тем, что инспекция приходила к нему по месту проживания и не обнаружила, видимо, там", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Никос Параскевов в среду.

На вопрос агентства о том, покинул ли Олег Навальный Россию, адвокат ответил, что ему об этом неизвестно.

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