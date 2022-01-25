Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:49Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 956 437+3 578 322

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального

В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального
Олег Навальный
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы зарегистрировал представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного срока брату оппозиционера Алексея Навального - Олега Навального, ранее осужденного по так называемому санитарному делу.

"В суд поступило представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении Навального Олега Анатольевича об отмене условного осуждения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения представления в настоящее время не назначена.

Комментариями ФСИН и защиты Навального по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно законодательству, поводом для представления в отношении Навального могло стать неисполнение им возложенных обязанностей по приговору суда, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.

Согласно приговору, Навальный в период испытательного срока обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также Олег Навальный.

Дело получило известность как "санитарное дело".

Алексей Навальный Олег Навальный

Новости по теме

Новости

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

На западе России началась проверка боеготовности военных танковой армии

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Навальный внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Пандемия коронавируса

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

В России выявили 67 809 новых случаев заражения COVID-19 за минувшие сутки

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Россия начала проверку боеготовности войск ВВО на Курилах и Сахалине

Задержан один из подозреваемых в разбойном нападении на вдову Градского

Что случилось этой ночью: вторник, 25 января

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска

Неизвестные "заминировали" рейс в аэропорту Южно-Сахалинска
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });