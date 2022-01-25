В суд поступило представление об отмене условного срока брату Навального

Олег Навальный Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Люблинский суд Москвы зарегистрировал представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного срока брату оппозиционера Алексея Навального - Олега Навального, ранее осужденного по так называемому санитарному делу.

"В суд поступило представление уголовно-исполнительной инспекции в отношении Навального Олега Анатольевича об отмене условного осуждения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Дата рассмотрения представления в настоящее время не назначена.

Комментариями ФСИН и защиты Навального по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Согласно законодательству, поводом для представления в отношении Навального могло стать неисполнение им возложенных обязанностей по приговору суда, уклонение от возмещения вреда или совершение нового преступления.

Преображенский суд Москвы 6 августа 2021 года назначил Олегу Навальному год лишения условно с испытательным сроком в течение года, признав его виновным в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Приговор был оставлен без изменений Мосгорсудом.

Согласно приговору, Навальный в период испытательного срока обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

В уголовном деле идет речь о событиях, связанных с несогласованной властями акцией протеста в Москве 23 января в поддержку Алексея Навального.

После мероприятия правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По нему были задержаны несколько соратников и сторонников оппозиционера, а также Олег Навальный.

Дело получило известность как "санитарное дело".