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МВД объявило в розыск соратника Навального Олега Степанова

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В базе разыскиваемых лиц МВД появилась информация о розыске оппозиционера Олега Степанова, бывшего координатора московского "Штаба Навального" (организация признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована).

Розыск связан с уголовным делом.

В телеграм-канале Степанов назвал "забавным" то, что его "сначала сами не хотели ставить на учёт во ФСИН, а потом в розыск объявили".

20 августа 2021 года Преображенский суд приговорил Степанова к году ограничения свободы по так называемому "санитарному делу" - о подстрекательстве к нарушению ковид-ограничений на акции в поддержку Навального 23 января. В рамках ограничения свободы ему было запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в массовых акциях и покидать столичный регион.

В этот же день стало известно, что в базе розыска МВД появился и брат Навального Олег, который также проходил по "санитарному делу" и получил год условно.

25 января уголовно-исправительная инспекция попросила суд заменить Олегу Навальному условный срок на реальный.

Олег Степанов Преображенский суд Москва Алексей Навальный МВДЭ ФСИН Олег Навальный

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