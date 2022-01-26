Эксперимент по маркировке мясных и овощных консервов предложили начать с мая

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке мясных, овощных и фруктовых консервов в период с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Проект такого постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Маркировать предлагается готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, на овощи, фрукты, орехи и другие съедобные части растений, приготовленные или консервированные с добавлением уксуса или уксусной кислоты, на томаты, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты, грибы и трюфели, приготовленные или консервированные без добавления уксуса или уксусной кислоты.

Кроме того, в перечень включены джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с добавлением сахара или других подслащивающих веществ (кроме компотов и прочих напитков без содержания ягод или фруктов), а также фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом, содержащие или не содержащие добавок сахара или других подслащивающих веществ или спирта (кроме компотов и прочих напитков).

Предполагается, что оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Доклады об оценке результатов эксперимента планируется представить в правительство до 1 октября 2022 года и 1 февраля 2023 года.

Минпромторг также предложил начать с апреля эксперимент по маркировке рыбной продукции. Днем ранее министерство предложило запустить и эксперимент по маркировке вина.