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Минпромторг предложил с 1 июня начать эксперимент по маркировке вина

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Минпромторг предлагает с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года провести в РФ эксперимент по маркировке отдельных видов алкогольной продукции, включая вино.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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В перечень маркируемой продукции предлагается внести вина виноградные натуральные, включая крепленые; вермуты и прочие виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ; прочие сброженные игристые и неигристые напитки с фактической концентрацией спирта более 7%; спиртовые настойки, ликеры (за исключением продукции, используемой в качестве сырья и полуфабрикатов).

В настоящее время в РФ действует обязательная цифровая маркировка сигарет, обуви, лекарств, парфюмерии, шин, некоторых товаров легкой промышленности. В 2021 году была введена маркировка на продовольственном рынке: она стала обязательной для молочной продукции и упакованной питьевой воды.

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С 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года проходит эксперимент по маркировке пива и пивных напитков.

С предложением ввести цифровую маркировку на алкогольном рынке в сентябре 2020 года выступил глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ Владимира Путина. Начать внедрение маркировки он предложил с категории пива.

Оператором системы маркировки в России является ЦРПТ - это совместный проект USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).

Минпромторг РФ

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