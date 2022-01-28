В Петербурге за сутки госпитализировали 713 человек с COVID-19

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Петербурге были госпитализированы 713 человек с коронавирусом, говорится в ежедневной эпидемиологической справке пресс-службы администрации губернатора региона. По данным ресурса "СТОПКОРОНАВИРУС.РФ", в больницы попали 693 заразившихся.

Днем ранее сообщалось о госпитализации 753 пациентов с коронавирусом. Во вторник таких было 342.

По данным оперштаба, в городе за сутки выявили 13 976 новых случаев COVID-19, это на 18,4% больше, чем днем ранее.

Всего в ковид-стационарах города находится 6147 пациента, это на 123 больше, чем днем ранее. Доля свободных коек за сутки уменьшилась на 1% и сейчас составляет 23%. Ранее вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что необходимо поддерживать свободный коечный фонд на уровне не менее 20%.

За последние сутки от коронавируса скончались 57 петербуржцев. Накануне сообщалось о 64 умерших.