Медведев ждет ответных шагов от США после задержания в России хакеров RЕvil

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российская сторона рассчитывают на активизацию сотрудничества и встречные шаги США в сфере кибербезопасности после того, как в России по запросу Вашингтона были задержаны предполагаемые участники хакерской группы REvil, заявил в интервью нескольким СМИ зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

"Хочется на это рассчитывать, скажем прямо", - отметил он и признал, что кибербезопасность - "это, может быть, одна из немногих сфер, где, несмотря на очень проблемные отношения с США, у нас сейчас активизировалось сотрудничество".

Помимо ситуации с REvil, зампред Совбеза заявил, что "есть некоторые другие примеры, где такое сотрудничество налажено, в том числе по линии аппаратов Советов Безопасности", и выразил надежду, что количество таких областей будет увеличиваться.

"Главное, чтобы наши партнеры понимали действительно ценность этого сотрудничества и отвечали взаимностью, и понимали, что в данном случае можно друг другу сильно навредить, но пользы от этого никакой в целом не будет", - сказал он.

Медведев напомнил об атаках на серверы Центризбиркома во время думских выборов, которые были совершены "несмотря на договоренности на эту тему".

"И мы об этом открыто сказали, что приблизительно 50% этих атак шли через США(...) Они пока нам, кстати, на эту тему ничего определенного так и не ответили", - добавил он.

На вопрос, есть ли какие-то примеры ответных действий американцев на задержание хакеров REvil, зампред Совета Безопасности ответил, что США "как минимум в отличие от многих других направлений здесь активно просят о сотрудничестве, делятся определенной информацией, потому что без этого никак", так что "все эти случаи, все эти операции, которые проводились, это, по сути, совместные операции".

"Мне кажется, что это действительно хороший пример, тем более что реальные угрозы от этого очень большие, они касаются огромного количества людей. Например, хищение финансовой информации, информации, связанной с кредитными картами. Если такого рода информацией страны не будут делиться, не будут проводить совместные операции, то будут страдать граждане во всех странах, то есть деньги будут похищать в любой стране. Тем более что платежные средства, как известно, носят международный характер", - сказал Медведев.

Ранее в январе ФСБ объявила о о задержании по запросу США нескольких хакеров группировки REvil. Подозреваепмых задержали в Москве, Петербурге и еще нескольких регионах, сообщалось об обысках у 14 человек. Затем Тверской суд Москвы арестовал восемь фигурантов дела о неправомерном обороте средств платежей (187 УК), которое следствие МВД возбудило 30 декабря 2021 года.

В ФСБ сообщали, что в США участников группы подозревают в атаках на информационные ресурсы американских компаний, внедрении туда вирусов-шифрователей и вымогательстве денег за дешифровку.