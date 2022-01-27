В Ярославской области приостановили плановую амбулаторную помощь

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Власти Ярославской области временно приостановили оказание плановой амбулаторной медицинской помощи из-за обострения эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Это касается взрослых и детских дневных стационаров, за исключением работающих по профилям "онкология", "онкогематология", "эндокринология", "кардиология", "акушерство и гинекология" в части использования вспомогательных репродуктивных технологий", - говорится в сообщении.

Оказание стационарной медицинской помощи пациентам с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания помощи может повлечь ухудшение их состояния и нести угрозу жизни и здоровью, медучреждения намерены продолжить.

Женские консультации продолжат оказывать медицинскую помощь беременным. Будут также открыты стоматологические поликлиники и отделения.