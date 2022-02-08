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Минздрав РФ обязал оказывать плановую помощь детям и онкопациентам во время COVID

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Плановая амбулаторная помощь детям, пациентам с онкологическими заболеваниями и тем, кому необходима заместительная почечная терапия, не будет приостанавливаться в периоды распространения коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава РФ.

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"Детям, а также пациентам с онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, пациентам, нуждающимся в проведении заместительной почечной терапии, в указанный период плановая медицинская помощь должна оказываться в полном объеме - этот вопрос находится на особом контроле Минздрава России", - говорится в сообщении министерства.

Ранее во вторник правительство РФ утвердило изменения в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), позволяющие властям субъектов РФ приостанавливать оказание плановой медицинской амбулаторной помощи в периоды распространения коронавируса.

"В случае принятия решения о временной приостановке плановой помощи в амбулаторных условиях, в регионе должен быть утвержден четкий перечень медицинских организаций, которые временно не оказывают плановую медпомощь. Также должна быть определена новая временная маршрутизация пациентов", - пояснили в Минздраве.

Также не может быть приостановлена выдача льготных лекарственных препаратов, направлений на высокотехнологичную медицинскую помощь и на санаторно-курортное лечение, добавили в пресс-службе.

При стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе власти обязаны возобновить оказание плановой медицинской помощи в прежнем объёме.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Минздрав РФ Коронавирус

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