В Кремле не заметили требования омбудсмена Чечни исключить из СПЧ Каляпина

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Кремле не заметили обращения омбудсмена Чечни Мансура Солтаева, который потребовал исключить из Совета по правам человека Игоря Каляпина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К сожалению, мы не заметили", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Но это решение принимает президент РФ", - отметил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "террористами" члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину.

"Террористами для меня являются и Каляпин с Милашиной, которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение. Если есть в России закон и правоохранительные органы, то обращаюсь к ним: задержите этих пособников террористов. Доказательная база есть в материалах журналистских расследований на независимых каналах", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Каляпин отметил, что видит угрозу своей безопасности после высказываний Кадырова, но обращаться в правоохранительные органы по этому поводу считает бесперспективным.

Глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, председатель Союза журналистов Москвы и главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев заявил "Интерфаксу", что федеральные власти должны отреагировать на "опасные заявления" Кадырова.

Критика со стороны Каляпина прозвучала после того, как представители силовых структур Чечни в Нижнем Новгороде задержали Зарему Мусаеву – жену Сайди Янгулбаева, бывшего судьи Верховного суда республики. Страдающую от сахарного диабета женщину увезли на допрос в Чечню. Кадыров заявил, что действия представителей республиканского МВД в Нижнем Новгороде были законны, несмотря на критику со стороны сына экс-судьи, юриста Абубакара Янгулбаева и правозащитника Каляпина.