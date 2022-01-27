В МВД Чечни назвали удовлетворительным состояние Заремы Мусаевой

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Арестованная в Грозном Зарема Мусаева, жена бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, ни на что не жалуется и медосмотр ей не нужен, сообщил сотрудник дежурной части МВД республики региональному омбудсмену Мансуру Солтаеву.

О звонке Солтаева в МВД сообщила ЧГТРК "Грозный". Омбудсмен уточнил, что справлялся о состоянии Мусаевой по просьбе уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, аудиозапись беседы он выложил в инстаграме.

Дежурный ответил по телефону, что состояние здоровья Мусаевой оценивается как удовлетворительное, она ни на что не жалуется, в осмотре врачами не нуждается. Поскольку у нее сахарный диабет, ее полностью обеспечивают инсулином.

Солтаев пообещал справляться о ее состоянии.

Мусаеву задержали 20 января в Нижнем Новгороде и увезли как свидетеля по делу на допрос в Чечню. Ее муж после этого покинул Россию, а глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал семье Янгулбаевых задержание и тюрьму, либо смерть в случае сопротивления. Он обвинил судью в предательстве судебной системы, а его сыновей - в экстремизме.

Кадры задержания Мусаевой, на которых ее волоком вытаскивают из лифта в ее дома и она идет до машины босиком по снегу, выложил "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица). Эта же правозащитная организация сообщала, что Мусаева была без сознания, когда ее задерживали, и что ее забрали без инсулина.

Солтаев опубликовал запись, на которой Мусаева уже в Грозном говорит, что с ней все в порядке.