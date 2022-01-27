"Гражданская инициатива" заявила о похищении своего сотрудника в Ингушетии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Неустановленными лицами в масках похищен блогер, представитель ингушского отделения партии "Гражданская инициатива" Адам Хамчиев, сообщает пресс-служба партии в четверг.

"По сообщению близкого родственника, утром в 7:20 в квартире блогера он застал двух посторонних мужчин в масках и гражданской одежде, они грубо сказали "Его здесь нет" и велели покинуть квартиру. Кроме них на лестничной площадке были еще двое", - сказано в пресс-релизе.

По данным ингушского отделения партии, Хамчиев занимался исключительно законной деятельностью, повсеместно подчеркивая необходимость придерживаться правового поля РФ. Пока неизвестно, сотрудники какого ведомства стоят за похищением. Ни в управлении уголовного розыска, ни в Центре по противодействию экстремизму (ЦПЭ) информацию о его задержании не подтвердили.

В последнее время активист и блогер занимается сбором жалоб на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки в минувшем году.