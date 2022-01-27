Задержанному сотруднику "Гражданской инициативы" в Ингушетии вменили хранение оружия

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Общественному активисту Ингушетии Адаму Хамчиеву, задержанному силовиками в четверг утром, инкриминируют хранение оружия, сообщает Ингушское отделение партии "Гражданская инициатива".

"Общественному деятелю вменяют незаконное хранение пистолета. Якобы есть уже и признание. Оговоримся, что в этой части информация не подтверждена", - сказано в пресс-релизе партии.

Отмечается, что представители "Гражданской инициативы" будут ждать встречи с адвокатом, чтобы узнать о самочувствии задержанного. Защитник представителя партии отправился в отдел полиции для разъяснения ситуации.

В четверг Ингушское отделение "Гражданской инициативы" сообщило о похищении представителя партии в республике Адама Хамчиева неустановленными лицами в масках. По сообщению близкого родственника, утром в 7:20 в квартире блогера в Магасе он застал двух посторонних мужчин в масках и гражданской одежде, они сказали, что его здесь нет, и велели покинуть квартиру. Кроме них, на лестничной площадке были еще двое.

По данным ингушского отделения партии, Хамчиев занимался исключительно законной деятельностью, повсеместно подчеркивая необходимость придерживаться правового поля РФ. Пока неизвестно, сотрудники какого ведомства стоят за похищением. Ни в управлении уголовного розыска, ни в ЦПЭ информацию о его задержании не подтвердили.

В последнее время активист, известный блогер занимался сбором жалоб на работу перинатального центра в Назрани и освещением проблем пострадавших в результате подтопления в сельском поселении Верхние Ачалуки в минувшем году.