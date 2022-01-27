Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 417 416+3 782 198

Суд арестовал мать пропавшей новгородской девочки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Старорусский районный суд в Новгородской области в четверг арестовал мать годовалой девочки, пропавшей в городе Холме, сообщила представитель областного суда Мария Воробьева.

Женщина отправлена под стражу до 24 марта. Сейчас тот же суд выбирает меру пресечения ее сожителю.

По данным СК, мать девочки задержали после того, как в печи дома были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей.

Информация об исчезновении ребенка в Холме поступила 25 января, поиски девочки продолжаются.

Возбуждены дела по пункту "в" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего) и по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Согласно данным следствия, чиновники местного комитета образования должны были вовремя изъять ребенка из семьи и направить девочку в интернат.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дела переданы в центральный аппарат СК.

Новгородская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор счел преждевременным объявлять вирус NeoCov новой угрозой для людей

Роспотребнадзор счел преждевременным объявлять вирус NeoCov новой угрозой для людей

Bloomberg анонсировал видеовстречу Путина с германскими бизнесменами

Штрафы за превышение квот по выбросам составят до 10% годовой выручки предприятий

Штрафы за превышение квот по выбросам составят до 10% годовой выручки предприятий

В Красноярске третий раз за январь ввели режим "черного неба"

Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Росздравнадзор запретил препарат с барием после смерти трех человек в Петербурге

Верховный суд РФ вновь признал законным приговор националистам Тихонову и Хасис

Верховный суд РФ вновь признал законным приговор националистам Тихонову и Хасис

ФРГ обвинила в шпионаже россиянина, работавшего в баварском университете

Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД

Правительство РФ одобрило строительство обхода Малых Вязем в составе ЦКАД
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });