Суд арестовал мать пропавшей новгородской девочки

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Старорусский районный суд в Новгородской области в четверг арестовал мать годовалой девочки, пропавшей в городе Холме, сообщила представитель областного суда Мария Воробьева.

Женщина отправлена под стражу до 24 марта. Сейчас тот же суд выбирает меру пресечения ее сожителю.

По данным СК, мать девочки задержали после того, как в печи дома были обнаружены продукты горения, в том числе похожие на фрагменты костей.

Информация об исчезновении ребенка в Холме поступила 25 января, поиски девочки продолжаются.

Возбуждены дела по пункту "в" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего) и по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Согласно данным следствия, чиновники местного комитета образования должны были вовремя изъять ребенка из семьи и направить девочку в интернат.

По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина дела переданы в центральный аппарат СК.