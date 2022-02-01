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Пропавшая в январе полуторагодовалая девочка найдена погибшей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Маленькая девочка, которая 25 января пропала из дома в городе Холм Новгородской области, найдена погибшей, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его словам, тело нашли в Холме на участке неподалеку от дома, где она жила.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Волонтеры поискового отряда "Феникс" во "ВКонтакте" сообщили, что девочка найдена мертвой.

Заявление об исчезновении девочки, которой был год и девять месяцев, поступило в полицию ночью 25 января. По факту возбуждены уголовные дела об убийстве малолетнего и халатности. Арестованы мать девочки и ее сожитель.

Следствие считает, что чиновники местного комитета образования должны были вовремя изъять ребенка из семьи и направить в интернат. Всего у матери девочки восемь детей.

Холм Новгородская область СКР МВД Феникс

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