Эксперт предположила, что иммунитет после "омикрона" не будет защищать от других штаммов

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Иммунитет, который будет формироваться после перенесенного заболевания "омикрон"-штаммом коронавируса, скорее всего, не будет защищать от других штаммов COVID-19, особенно тех, которые могут появиться в будущем, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Тот иммунитет, который будет вырабатываться в отношении штамма "омикрон", навряд ли будет надежно защищать от других, особенно новых вариантов", - сказала Руженцова в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Она отметила, что коронавирус склонен к мутациям, что привело к появлению штамма "омикрон". В свою очередь большое количество мутаций привели к быстрому распространению вируса.

"Мы знаем, что чем активнее происходит распространение, чем больше болеет население, тем и риск появления мутаций растет, становится выше. И, поэтому, конечно, предполагать, что сформируется иммунитет и к последующим вариантам надежный, не стоит. Не стоит этого ожидать. Это не вполне вероятно, поскольку такие особенности вируса, мы видим, они диктуют необходимость поддержания иммунитета, поддержания иммунитета за счет вакцинации, ревакцинации", - добавила эксперт.

Говоря о волне коронавируса, которая наблюдается в РФ в настоящее время, Руженцова отметила, что, скорее всего, она не будет долгой.

"Скорее всего, это будет не такая продолжительная волна, как мы видели до этого, поскольку сейчас заболело очень много населения, большое количество людей. Наиболее вероятно, как мы увидели по другим странам, ЮАР, например, спад будет ожидаться быстрее, чем при других волнах", - сказала Руженцова.