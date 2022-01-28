Более 1,5 тыс. студентов-медиков привлекут к борьбе с COVID-19 в Приморье

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. студентов старших и младших курсов из медицинских вузов и колледжей привлекут к борьбе с новой волной эпидемии коронавируса, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Планируется, что студенты 1-3 курса ТГМУ будут работать в качестве операторов колл-центров, а также займутся волонтерской работой, учащиеся старших курсов будут привлечены на работу в качестве младшего и среднего персонала в лечебные учреждения Приморья", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в Приморье уже сформировали списки студентов и ординаторов Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), владивостокского базового медицинского колледжа и его филиалов.

Ректор ТГМУ Валентин Шуматов рассказал, что студенты также могут заниматься доставкой лекарств и продуктовых наборов для людей старше 65 лет. По его словам, у молодых людей уже есть опыт подобной работы. Кроме того, сформирован кадровый резерв студентов базового медицинского колледжа, которые будут работать в "красных зонах" в ковидных госпиталях, поликлиниках и амбулаторных инфекционных центрах. Программу подготовки в течение 36 часов проходят 123 студента.

Составляются и списки волонтеров, готовых работать в "зеленой зоне" в приморских медучреждениях.