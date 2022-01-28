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"Ъ" сообщил о планах реорганизовать Пенсионный фонд РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Правительство намерено реорганизовать Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию - Социальный фонд. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы Минтруда.

Две организации планируется объединить в одну структуру, присвоив ей новый организационно-правовой статус - внебюджетный фонд, пишет "Ъ". "Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда, так же как и ответственным по публичным обязательствам фонда, - РФ", - отмечается в материале издания. Сейчас организационно-правовая форма и ПФР, и ФСС - это государственное учреждение.

В структуре управления Социального фонда, как планируется, появится новый орган - наблюдательный совет. Он будет состоять из семи человек, в частности, представителей работодателей и профсоюзов, Совета Федерации и Госдумы, главы Минтруда и так далее. Совет, по данным источника "Ъ" в правительстве, будет заниматься вопросами стратегического развития фонда - размером страховых тарифов, использованием резервных средств фонда, формированием его бюджета и рассмотрением кандидатур на место председателя организации.

После объединения фондов будут унифицированы отдельные положения тарифной политики ПФР и ФСС: Минтруд, в частности, предлагает "ввести так называемый единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", пишет "Ъ".

С 2023 года, когда планируется объединить фонды, все работодатели будут уплачивать и пенсионные, и социальные взносы в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы (1,565 млн руб.). Социальный фонд, по плану, также будет принимать от работодателей все необходимые сведения о работниках и уплаченных за них страховых взносах в виде единой формы, которую надо будет подавать ежемесячно.

Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей, за исключением льготных категорий, составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы. Для взносов в ФСС — 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы.

По данным "Ъ", Минтруд планирует внести в Госдуму федеральный закон об объединении ПФР и ФСС уже в весеннюю сессию, чтобы летом подготовить проект объединенного бюджета фонда на 2023-2025 годы.

Минтруд Пенсионный фонд РФ Фонд социального страхования

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