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Госдума приняла закон о передаче Росстату данных ПФР о россиянах

На основе этих данных власти предлагают создать систему оперативной статистики

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче Росстату данных о россиянах из системы Пенсионного фонда России (ПФР).

Документ (1254863-7) был внесен правительством РФ в сентябре прошлого года. По нему ПФР будет обязан передавать Росстату сведения индивидуального (персонифицированного) учета и другие административные данные из своих информационных систем, которые понадобятся для формирования официальной статистической информации. Включая, говорится в законе, персональные данные россиян при условии их обязательного обезличивания.

Состав сведений, которые будет передавать ПФР, должно будет определить правительство. В частности, речь идет о сведениях о мерах социальной поддержки со стороны государства, соцгарантиях и соцвыплатах, однако кабмин может определить и другие административные данные, которые понадобятся для статистики.

В системе персонифицированного учета, которую администрирует ПФР, хранится большой объем данных о работе, стаже, зарплатах и доходах россиян, который используется для назначения пенсий и социальных выплат. Каждого человека в базе можно идентифицировать по номеру СНИЛС - страховому номеру индивидуального лицевого счета.

В пояснительной записке к документу говорится, что по данным ПФР государство сможет создать систему оперативной статистики, на основе которых может быть сформирован набор социально-экономических показателей.

"Эффективное использование административных данных позволит повысить качество официальной статистической информации и снизить отчетную нагрузку на респондентов, исключив дублирование представляемой ими отчетности, а также позволит сформировать набор новых индикаторов, дополняющих существующую систему показателей официального статистического учета", - говорится в записке.

Госдума ПФР

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