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Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии

Госдума продлила мораторий на формирование накопительной пенсии
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем чтении закон, согласно которому мораторий на перечисление взносов в накопительную часть пенсии в очередной раз продлевается на год - до 2024 года.

Правительство внесло эту инициативу (1258304-7) в палату 30 сентября вместе с бюджетным пакетом законопроектов. В первом чтении документ был принят 26 октября, второе чтение состоялось 7 декабря.

Мораторий действует с 2014 года и ежегодно продлевается: 6% от зарплаты россиян в счет накопительной части пенсии направляются в страховую часть. Таким образом правительство балансирует бюджет Пенсионного фонда - без так называемой "заморозки" для этого потребовалось бы значительное увеличение трансферта из федерального бюджета. Сейчас "заморозка" действует до 2023 года.

Госдума

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