МВД РФ сочло, что американец Фогель благодаря статусу дипломата мог поставлять наркотики в школу

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Гражданин США Марк Фогель, задержанный с марихуаной в московском аэропорту Шереметьево летом прошлого года, имел дипломатический статус и мог использовать его для организации канала поставки наркотиков в Россию, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Марк Фогель оказался преподавателем англо-американской школы, а ранее был сотрудником посольства США в Москве. До мая 2021 года, как и его супруга, обладал дипломатическим статусом. Согласно одной из версий следствия, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотических средств с целью последующего сбыта среди учащихся указанной школы", - сказали журналистам в пресс-службе в четверг.

В полиции отметили, что в отношении Фогеля возбуждено уголовное дело о контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 3 статьи 229.1 и часть 2 статьи 228 УК РФ).

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что суд избрал Фогелю меру пресечения в виде заключения под стражу, "так как подозреваемый мог скрыться от следствия на территории посольства".

При обысках по месту жительства задержанного американца следователи установили, что супруга Фогеля "успела избавиться от находившихся в квартире улик". "На записях камер наблюдения видно, как она с соблюдением мер предосторожности выносит из дома сверток и выбрасывает в мусорный бак. Позже она забирает его, перекладывает в пакет и уносит за пределы жилого комплекса", - сообщили в пресс-службе.

МВД продолжает устанавливать возможных соучастников и все эпизоды противоправной деятельности гражданина США.

Задержание с наркотиками

Как сообщал источник "Интерфакса" в августе 2021 года, Фогель был задержан московском аэропорту "Шереметьево". При таможенном допросе у него, по словам источника, было обнаружена марихуана, которую он пытался провезти в коробке из-под контактных линз. Кроме того, у американца нашли 14 картриджей для электронных сигарет, в составе которых было 8 грамм гашишного масла, добавил собеседник агентства.

По данным МВД, все найденные запрещенные вещества были завернуты в полиэтилен и спрятаны в кроссовки американца.

Позднее задержание иностранца подтвердили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. Фогель сказал членам комиссии, что марихуана была медицинской, и утверждал, что ему в США ее выписал врач, что якобы подтверждается записью в медкарте.

В свою очередь посольство США в РФ сообщало, что в курсе задержания гражданина Америки. В дипмиссии не сообщили о наличии у него в прошлом дипломатического статуса и других подробностях дела.