Введение единого соцтарифа в РФ позволит увеличить размер страховых выплат

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минтруд России предлагает с 2023 года ввести единый социальный тариф и производить уплату взносов одним платежом, что позволит к 2025 году увеличить размеры ряда страховых выплат, в том числе по больничным листам, сообщает пресс-служба Министерства труда и соцзащиты.

Соответствующие законопроекты опубликованы в пятницу на портале проектов нормативных актов.

В настоящий время выплаты взносов осуществляются в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. С 2023 года Пенсионный фонд и Фонд социального страхования планируется объединить в Социальный фонд России.

Как отметили в Минтруде, введение единого тарифа позволит увеличить некоторые выплаты.

Так, вырастет максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности. Так, при стаже 8 и более лет оно составит 143,5 тыс. рублей (сейчас - 94,7 тыс. рублей), при стаже от 5 до 8 лет - 114,8 тыс. рублей (сейчас - 75,7 тыс. рублей), при стаже до 5 лет - 86,1 тыс. рублей (сейчас - 56,8 тыс. рублей).

В пресс-службе сказали, что при подходе к введению единого тарифа, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, предлагается: установить единый круг застрахованных лиц, установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием.

"Объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы со следующими тарифами страховых взносов: 15% с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес), 7,6% - резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО (Социально ориентированные некоммерческие организации), благотворительные организации, Сколково, ИТ-организации, организации-мультипликаторы, и 0% (члены экипажей судов). Таким образом, все действующие льготные режимы будут сохранены", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме обеспечения возможности внесения всех социальных взносов единым платежом, который автоматически направляется Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование, это также позволит сократить количество отчетности и установить единую дату подачи единой формы отчетности до 15 числа месяца.

"Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что увеличение взносооблагаемой базы коснется работодателей, которые исчисляют страховые взносы с заработных плат от 86 тыс. рублей в месяц и выше. Это порядка 9% сотрудников. При этом предельный размер роста нагрузки составит 16 тыс. рублей на сотрудника в год. Вместе с тем это решение даст возможность в 1,5 раза увеличить максимальные размеры выплат в рамках обязательного социального страхования.