Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 294 513+3 783 838

Суд в Великом Устюге вернул петербургскому юристу иск к Деду Морозу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул исковое заявление юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву к Деду Морозу об обязании "главного волшебника" подарить подарки и взыскать компенсацию морального вреда, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО "Дед Мороз". В установленный судом срок Мирзоев не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева в суд с иском по тем же основаниям, если нарушение будет устранено.

Ранее суд оставил заявление юриста без движения из-за неуплаты госпошлины. Сам Мирзоев писал в соцсети, что решил "отказаться от иска".

Исковое заявление петербургского юриста к АО "Дед Мороз" было зарегистрировано 24 декабря Великоустюгским районным судом. В нем заявитель потребовал у Деда Мороза 23 подарка, исполнение заветных желаний и компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик, "который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты".

Игорь Мирзоев Дед Мороз Петербург Великий Устюг

Новости по теме

Новости

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

ПФР и ФСС с 1 января 2023 года объединят в Социальный фонд России

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным

Находящийся в Болгарии оппозиционер Дмитрий Гудков стал в РФ невыездным
Пандемия коронавируса

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Ученый допустил, что коллективный иммунитет к COVID в РФ может сформироваться к лету

Три человека пострадали в результате ЧП с военным вертолетом под Ульяновском

Минобороны сообщило, что экипаж упавшего Ми-8 не пострадал

Под Ульяновском разбился вертолет силового ведомства

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });