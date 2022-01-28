Суд в Великом Устюге вернул петербургскому юристу иск к Деду Морозу

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Великоустюгский районный суд Вологодской области вернул исковое заявление юристу из Санкт-Петербурга Игорю Мирзоеву к Деду Морозу об обязании "главного волшебника" подарить подарки и взыскать компенсацию морального вреда, сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд вынес определение о возвращении Игорю Мирзоеву искового заявления к АО "Дед Мороз". В установленный судом срок Мирзоев не устранил обстоятельства, которые послужили основанием для оставления иска без движения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что возвращение заявления не препятствует повторному обращению Мирзоева в суд с иском по тем же основаниям, если нарушение будет устранено.

Ранее суд оставил заявление юриста без движения из-за неуплаты госпошлины. Сам Мирзоев писал в соцсети, что решил "отказаться от иска".

Исковое заявление петербургского юриста к АО "Дед Мороз" было зарегистрировано 24 декабря Великоустюгским районным судом. В нем заявитель потребовал у Деда Мороза 23 подарка, исполнение заветных желаний и компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей. В обоснование заявленных требований истец указал, что ответчик, "который позиционирует себя как главный волшебник страны, с момента образования 16 ноября 1998 года не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты".