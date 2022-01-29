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Глава Пятигорска заявил об отсутствии угрозы населению из-за пожара на хладокомбинате

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спасатели ведут тушение пожара, произошедшего днем в субботу в одном из цехов хладокомбината ЗАО "Холод" в центре Пятигорска (Ставропольский край), угрозы населению удалось избежать, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Благодаря слаженным действиям пожарных пожар взять под контроль. Угрозы для населения отсутствуют", - написал он на своей странице в инстаграме.

Позже пресс-служба краевого главка МЧС сообщила, что спасателям удалось в 17:25 локализовать возгорание на хладокомбинате.

Как сообщалось, в 15:09 начался пожар на хладокомбинате "Холод", площадь составляет 600 кв. м. Жителей соседних домов временно эвакуировали.

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту произошедшего пожара.

Ставропольский край Пятигорск

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