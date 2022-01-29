Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

В Пятигорске ликвидировали открытое горение в цеху хладокомбината

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в одном из цехов хладокомбината ЗАО "Холод" в Пятигорске (Ставропольский край), сообщила в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

Как отмечается, это произошло в 17:43. Происходит разбор и проливка конструкции.

Как сообщалось, пожар начался в 15:09. Огнем было охвачено 600 кв. м. Жителей соседних домов временно эвакуировали. В 17:25 возгорание удалось локализовать.

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту произошедшего пожара.

Ставропольский край Пятигорск

Новости по теме

Новости

В СПЧ поддержали поручение Путина о соцвыплатах россиянам из ДНР и ЛНР

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

МиГ-31 из-за неисправности выкатился за пределы ВПП под Новгородом

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Россия завершила проверку боеготовности войск Западного военного округа

Что случилось этой ночью: суббота, 29 января

В Петербурге арестован главврач медцентра, где после обследования желудка умерли люди

Что произошло за день: пятница, 28 января

Около 30 сотрудников посольства РФ в США к концу января покинут Вашингтон

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });