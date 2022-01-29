В Пятигорске ликвидировали открытое горение в цеху хладокомбината

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в одном из цехов хладокомбината ЗАО "Холод" в Пятигорске (Ставропольский край), сообщила в субботу пресс-служба краевого главка МЧС.

Как отмечается, это произошло в 17:43. Происходит разбор и проливка конструкции.

Как сообщалось, пожар начался в 15:09. Огнем было охвачено 600 кв. м. Жителей соседних домов временно эвакуировали. В 17:25 возгорание удалось локализовать.

Прокуратура Ставропольского края проводит проверку по факту произошедшего пожара.