В Пятигорске на хладокомбинате произошел пожар

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание в одном из цехов хладокомбината ЗАО "Холод" в центре Пятигорска, сообщил в субботу глава города Дмитрий Ворошилов.

"Возгорание в производственных цехах "Холод". Создан штаб по тушению пожара. В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону", - написал он в своем инстаграме.

В свою очередь ГУ МЧС по Ставропольскому краю сообщает, что пожар на хладокомбинате по повышенному рангу в компрессорном цеху начался в 15:09, площадь составляет 600 кв. метров, есть угроза распространения.

Предварительно, погибших и пострадавших нет.

"Холод" - одно из старейших предприятий Пятигорск, выпускает более 100 видов мороженого.