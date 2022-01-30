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При взрыве газа в Серпухове частично разрушен дом, трое пострадали

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Московской области сообщила о взрыве газа в жилом доме в Серпухове.

"По предварительной информации, сегодня на ул. Карпова (п. Большевик городского округа Серпухов) произошёл хлопок газо-воздушной смеси, частично разрушен дом. Пострадали три человека, в том числе малолетний", - сообщили в телеграм-канале прокуратуры.

В связи с инцидентом Серпуховская городская прокуратура проведет проверку. Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина для координации действий правоохранительных органов и специальных служб на место выехал Серпуховский городской прокурор Роман Денисов.

Московская область

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