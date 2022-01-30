Газовый баллон стал причиной взрыва в частном доме в Серпухове

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Причиной взрыва в частном доме в Серпухове, в результате которого пострадали три человека, предварительно, стал газовый баллон, сообщили в воскресенье в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

"По предварительным данным работы следственного комитета, в помещении, где проводился ремонт, находился газовый баллон, который спровоцировал хлопок", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате происшествия три человека были доставлены в больницу, двое из них отказались от госпитализации. Владелец помещения, где произошел взрыв газа, находится на лечении с ожогами средней степени тяжести.

В пресс-службе министерства рассказали "Интерфаксу", что всего в доме проживало три семьи, восемь человек.

Муниципалитет предоставил автобус, который перевезет людей, чье имущество пострадало, во временные квартиры (маневренный фонд). При необходимости им предоставят грузовой транспорт для перевозки личных вещей.

В Минэнергетики региона добавили, что на месте сотрудники МЧС проводят разбор завалов, подключены все оперативные службы муниципального образования, прокуратура и следственный комитет проводят проверку с целью определить точную причину происшествия.