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Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подростков в Приморье начали вакцинировать от COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

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"Всего Приморский край получил 960 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"), разработанной для детей и подростков 12-17 лет. В Приморье постепенно начинается добровольная вакцинация детей и подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина уже поступила в край и распределяется по медучреждениям", - говорится в сообщении.

Все детские поликлиники были оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины.

Как сообщалось, власти Приморья на первом этапе заказали порядка 30 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак-М" для вакцинации от коронавируса около 20% подростков в возрасте, подлежащем вакцинации.

Минздрав РФ 24 ноября зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых.

Представители министерства неоднократно подчеркивали, что вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Эксперты отмечают, что сейчас именно дети массово заражаются "омикроном" из-за заразности этого штамма.

Хроника 09 января 2020 года – 31 января 2022 годаПандемия коронавируса
Приморский край Коронавирус Спутник М

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