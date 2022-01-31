Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Подростков в Приморье начали вакцинировать от COVID-19, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"Всего Приморский край получил 960 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"), разработанной для детей и подростков 12-17 лет. В Приморье постепенно начинается добровольная вакцинация детей и подростков от COVID-19. Двухкомпонентная вакцина уже поступила в край и распределяется по медучреждениям", - говорится в сообщении.

Все детские поликлиники были оборудованы морозильными камерами для хранения вакцины.

Как сообщалось, власти Приморья на первом этапе заказали порядка 30 тыс. доз "Гам-Ковид-Вак-М" для вакцинации от коронавируса около 20% подростков в возрасте, подлежащем вакцинации.

Минздрав РФ 24 ноября зарегистрировал вариант вакцины против COVID-19 "Спутник V" для подростков от 12 до 17 лет "Гам-Ковид-Вак-М". Она представляет собой 1/5 дозы препарата, применяемой для взрослых.

Представители министерства неоднократно подчеркивали, что вакцинация несовершеннолетних проводится исключительно добровольно. Эксперты отмечают, что сейчас именно дети массово заражаются "омикроном" из-за заразности этого штамма.