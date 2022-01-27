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Детский омбудсмен сообщила, что прививка от COVID для детей является строго добровольной

Детский омбудсмен сообщила, что прививка от COVID для детей является строго добровольной
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что даже в условиях добровольной вакцинации детей от коронавируса к ней поступает большое количество обращений с опасениями в том, что прививка станет обязательной.

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"Заставить (детей делать прививку от COVID-19), я думаю, что это неправильный подход, и он точно приведет к массовым переживаниям. Даже сейчас с точки зрения той ситуации, которая есть, мы никому ничего сейчас в ультимативной форме не говорим, мы не требуем вакцинации, но даже при таких условиях мы видим волну обращений, которая поступает и в мой адрес в том числе от родителей. Они переживают, что сейчас этого нет, но дальше вакцинация будет принудительной", - сказала Львова-Белова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

Омбудсмен считает правильным, что у каждого конкретного родителя и законного представителя ребенка есть возможность выбора и собственная ответственность в этом вопросе. Она напомнила, что с 15 лет подросток сам имеет право принять решение, хочет ли он вакцинироваться от коронавируса. Уполномоченный подчеркнула, что вакцинация от коронавируса для детей остается строго добровольной.

"То, что вакцины пошли в субъекты, это говорит о том, что мы заботимся о тех семьях, родителях, которые готовы прививать своих детей. Был период, когда писали о том, что начались опросы - кто хочет прививаться из детей, кто нет в школах. Говорят, что сейчас принудительная вакцинация и начнется. Но это (проводится) для сбора статистических данных, чтобы понять тот объем вакцины, который потребуется в тот или иной субъект", - пояснила Львова-Белова.

Также, по ее словам, в период пандемии коронавируса омбудсмену поступает большое количество обращений по поводу дистанционного обучения. Уполномоченный подчеркнула, что планов по замене очного образования на дистанционное в России нет, оно дает дополнительные возможности не останавливать учебный процесс в момент карантина в классе.

24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вариант препарата для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Он был разработан в центре им. Гамалеи Минздрава России. Препарат представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.

Мария Львова-Белова COVID-19 Коронавирус

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