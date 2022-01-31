Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:21Заразились
на 31.01В России 11 861 077+124 070В мире 374 686 907+2 133 507

Путин примет премьера Венгрии Орбана 1 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 1 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал предстоящий визит Орбана очень важным.

"Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, - сказал Песков. - И нам импонирует также, что несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается продолжать все экономические проекты, коих немало на повестке дня, и продолжать совместное обсуждение международных дел, в том числе проблем, наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны".

На прошлой неделе Орбан сказал, что перед встречей с Путиным он проведет консультации с НАТО и ЕС по вопросам безопасности. Премьер также сказал, что в Кремле будет договариваться об увеличении поставок российского газа в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя сотрудничество с Росией, упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V", новые поставки венгерской сельхозпродукции в Россию.

Виктор Орбан Венгрия Петер Сийярто Владимир Путин НАТО Евросоюз АЭС Пакш-2

Новости

Эксперты предупредили о росте популяции мышей на полях из-за обилия снега

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Роспотребнадзор Петербурга отметил рост заболеваемости COVID-19 у школьников

Песков призвал США отказаться от "истерики" в освещении событий вокруг Украины

Пандемия коронавируса

В Кремле опровергли планы введения всероссийского локдауна

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

В России более девяти тысяч человек за сутки попали в больницы с COVID

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Пандемия коронавируса

Дума взяла двухнедельный перерыв в пленарной работе из-за "омикрона"

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 января

Пандемия коронавируса

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье

Первая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в Приморье
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });