Путин примет премьера Венгрии Орбана 1 февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин примет в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 1 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он назвал предстоящий визит Орбана очень важным.

"Нам весьма импонирует самостоятельный подход Венгрии к удовлетворению собственных интересов и к выбору собственных партнеров, - сказал Песков. - И нам импонирует также, что несмотря на все негативные тенденции, связанные с коронавирусом, нам удается продолжать все экономические проекты, коих немало на повестке дня, и продолжать совместное обсуждение международных дел, в том числе проблем, наиболее остро стоящих на повестке дня, они все хорошо известны".

На прошлой неделе Орбан сказал, что перед встречей с Путиным он проведет консультации с НАТО и ЕС по вопросам безопасности. Премьер также сказал, что в Кремле будет договариваться об увеличении поставок российского газа в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя сотрудничество с Росией, упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V", новые поставки венгерской сельхозпродукции в Россию.