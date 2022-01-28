Орбан перед встречей с Путиным проконсультируется с НАТО и ЕС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что перед планируемой встречей с президентом России Владимиром Путиным он проведет консультации с НАТО и ЕС по вопросам безопасности, сообщает Bloomberg.

Орбан также сказал, что на встрече с Путиным он будет добиваться увеличения поставок российского газа в Венгрию.

В конце декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Орбан рассчитывает на проведение этого саммита в начале февраля. Министр подчеркивал, что 2021 год стал наиболее продуктивным за все время в плане сотрудничества двух стран. Говоря о перспективах на 2022 год, Сийярто упомянул строительство АЭС "Пакш-2", получение венгерскими производителями возможности выпускать российскую вакцину "Спутник V", новые поставки венгерской сельхозпродукции в Россию.