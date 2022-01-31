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Проезд в наземном транспорте в Екатеринбурге подорожает до 32 рублей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области одобрила повышение стоимости проезда в наземном транспорте Екатеринбурга до 32 рублей за поездку, сообщает департамент информационной политики региона.

В декабре мэр города Алексей Орлов предупреждал, что проезд в наземном транспорте с февраля подорожает почти на 18%, до 33 рублей. Чиновник отмечал, что плата за проезд не повышалась с 2017 года.

В РЭК рассказали, что перевозчики просили комиссию повысить тариф до 38 рублей. Тогда в РЭК провели экспертизу, исключили экономически необоснованные расходы и с учетом показателей социально-экономического развития страны на 2022 году установили предельный тариф для наземного транспорта в размере 32 рубля за одну поездку и место багажа. Перевозчики вправе понижать расценки.

Решение о повышении стоимости проезда вступит в силу не ранее чем через 10 дней после опубликования.

Сейчас за проезд в наземном транспорте Екатеринбурга нужно платить 28 рублей, в метро можно проехать за 32 рубля.

Екатеринбург Свердловская область РЭК Алексей Орлов

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