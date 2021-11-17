"Автодор" заявил, что резкого роста тарифов на платных дорогах не будет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Основная цель увеличения максимального уровня тарифов за проезд по платным автотрассам в РФ - повышение привлекательности проектов "Автодора" для инвесторов, резкого роста платы за проезд по таким дорогам не предполагается, заявил журналистам глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

Как сообщалось, в конце октября Минтранс РФ опубликовал проект постановления правительства, который предполагает увеличение максимального размера платы за проезд автомобилей по платным федеральным автотрассам и искусственным сооружениям на 40-70%, что, как отмечало ведомство, должно расширить возможности для окупаемости дорожных проектов "Автодора". Новое постановление должно обновить аналогичное старое (N47), вышедшее в 2016 году.

"Мы подготовили этот проект, потому что предыдущий уже устарел. Мы ставим верхнюю планку, но я могу сказать, что сегодня, например, по трассе М11 мы ее даже не достигли. Чтобы не сложилось впечатление, что мы сразу же введем эти (резко повышенные - ИФ) тарифы - у нас только есть (такая формально закрепленная - ИФ) возможность. Но мы же не идиоты, не самоубийцы. Мы совершенно четко понимаем, что, если мы повысим тарифы, будет меньше машин, и что в результате мы можем получить. Но, когда дорога востребована, мы смотрим, чтобы рынок имел возможность тарифы "проглотить", потому что затраты на содержание этой дороги тоже растут, какие-то новшества нужно делать", - сказал Петушенко журналистам на полях "Транспортной недели 2021".

Он отметил, что госкомпания планирует сохранять бонусные программы для пользователей. В частности, скидки на проезд при использовании транспондеров.

Глава "Автодора" также отметил, что повышение максимальных уровней тарифов за проезд по платным трассам в РФ нужно, чтобы сделать перспективные проекты компании более привлекательными для инвесторов. "У нас вот хорда от Екатеринбурга до Краснодара - очень (потенциально - ИФ) эффективная трасса, там 1,6 тыс. километров", - привел пример Петушенко.

Строительство скоростной юго-западной хорды "Уфа - Саратов - Тольятти - Волгоград - Краснодар" находится в пуле перспективных проектов "Автодора". Точные сроки его реализации пока не назывались. Просчитанная протяженность трассы - около 1,9 тыс. км, в том числе 1,5 тыс. км платных участков.

Проект постановления Минтранса об увеличении тарифов на платных дорогах

Опубликованный ранее Минтрансом проект постановления о тарифах на платных автотрассах, как сообщалось, содержал обновленные максимальные размеры платы за проезд, которые устанавливаются "Автодором" на подотчетных госкомпании платных трассах, а также предельные максимальные размеры платы, которые могут быть установлены в рамках заключаемых "Автодором" концессионных соглашений.

"Постановлением (N47 от 2016 г. - ИФ) максимальный размер платы установлен на уровне 3 руб. за 1 км платного участка для первой тарифной группы в ценах 2015 года, что составляет 3,65 руб. за 1 км в ценах 2021 года. Таким образом, необходимый уровень максимального размера платы составляет - 3,65 х 35,5% = 5 руб. за 1 км в ценах 2021 года", - писал Минтранс в пояснительной записке к проекту постановления, сообщая, что, по его подсчетам, средний тариф за проезд по платным автодорогам в Европе при сопоставлении с уровнем покупательской способности в РФ сейчас составляет 3,59 руб./км, что на 35,5% выше российского.

Согласно проекту, максимальный размер платы за проезд по реконструированным и обустроенным "Автодором" федеральным дорогам предлагается поднять с 3 руб./км до 5 руб./км, по искусственным сооружениям (мосты, путепроводы) - с 21 руб./км до 29 руб./км соответственно. Аналогичным образом, на уровне почти +70% для участков автодорог и почти +40% для искусственных сооружений, предлагается повысить максимум стоимости проезда по "государственным" участкам для грузовиков и автобусов: на дорогах - с 9,5 руб./км до 16,25 руб./км, на мостах - с 66,5 руб./км до 91,5 руб./км.

Повышенные максимальные размеры платы Минтранс хочет закрепить за проезд по новым, построенным "Автодором", участкам автодорог. Так, для легкового автомобиля - в размере 8 руб./км, для тяжелых трехосных грузовиков и автобусов - 25 руб./км. Введение повышенных максимумов для вновь построенных трасс министерство обосновывало "значительными характерными для вновь создаваемых объектов дополнительными затратами, в том числе на выкуп земельных участков, переустройство инженерных коммуникаций". При этом, по подсчетам министерства, проведенным на примере проектов будущего обхода деревни Малые Вяземы и строящегося обхода Балашихи и Ногинска в рамках М12, экономия пользователя за проезд по этим дорогам в сравнении с проездом по загруженным платным дублерам в часы-пик составит 8,12 руб./км.

Предельный максимальный размер платы для проезда по дорогам и искусственным сооружениям, созданным или реконструированным в рамках концессионных соглашений, Минтранс также хочет проиндексировать на 40%. В частности, для проезда легковых автомобилей по концессионным дорожным участкам - с 12 руб./км до 16,5 руб./км, по мостам - с 84 руб./км до 115,5 руб./км. Пределы для проезда грузовиков и автобусов вырастут с 38,5 руб./км до 53 руб./км и с 269 руб./км до 370 руб./км соответственно.

В пояснительной записке к проекту министерства отмечалось, что в РФ в настоящее время реализуется ряд крупных автодорожных проектов, для которых требуется искать оптимальные пути обслуживания и возврата долга.