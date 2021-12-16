В Екатеринбурге проезд в наземном транспорте подорожает почти на 18%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - С февраля 2022 года в Екатеринбурге проезд в наземном общественном транспорте подорожает почти на 18%. О повышении тарифов объявил мэр города Алексей Орлов и напомнил, что проезд в городе не дорожал с 2007 года.

"Мы выходим на общую стоимость проезда в 33 рубля", - сказал мэр.

Сейчас проезд в наземном общественном транспорте Екатеринбурга стоит 28 рублей, в метро - 32 рубля.

Документы о повышении тарифов сейчас рассматривает региональная энергетическая комиссия.

Орлов рассказал, что повышение стоимости проезда в метро Екатеринбурга позволило почти полностью обновить подвижной состав метрополитена. Нынешнее решение позволит городу продолжить эту работу, осталось обновить два состава. Кроме того, повышение стоимости проезда позволит властям проработать вопрос увеличения зарплат водителям.