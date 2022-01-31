Возбуждено уголовное дело о гибели контрактника в Подмосковье

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - По факту гибели контрактника в одной из частей в Подмосковье возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 349 УК), сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

По версии следствия, 31 января старший прапорщик по приказу командира части получил "закрепленное за ним оружие и боеприпасы к нему для выполнения специальной задачи по сопровождению воинского груза". В казарме он случайно выстрелил, полагают в СК. Пуля смертельно ранила находившегося рядом ефрейтора-призывника.

Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.

По данным информированного источника "Интерфакса", ЧП произошло в части в поселке Троице-Сельцо в Мытищах. Собеседник агентства утверждал, что стрелявший и его жертва поругались.

В пресс-службе Западного военного округа агентству заявили, что инцидент случился в комнате для хранения оружия. Подозреваемый контрактник грубо нарушил требования обращения с оружием и случайным выстрелом убил находившегося рядом призывника.