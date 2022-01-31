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ЗВО сообщил, что военный в Подмосковье погиб от случайного выстрела сослуживца

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Военнослужащий погиб в подмосковной части от огнестрельного ранения, сообщил Западный военный округ (ЗВО).

"По докладу с места, утром 31 января военнослужащий по контракту, находясь в комнате для хранения оружия, грубо нарушил требования обращения с оружием и произвел непроизвольный выстрел. В результате находящийся поблизости военнослужащий получил смертельное ранение", - сообщили в пресс-службе в понедельник.

Там заявили, что командование воинской части в Подмосковье совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту гибели военнослужащего.

"На месте работает комиссия для установления всех причин и обстоятельств произошедшего", - сообщил округ.

Ранее информированный источник заявил "Интерфаксу", что "в оружейной комнате воинской части в поселке Троице-Сельцо в Мытищах между военнослужащими контрактной и срочной службы произошел конфликт". "Контрактник выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону срочника. Срочник погиб на месте от пулевого ранения в голову", - сказал источник.

Стрелявший задержан, добавил собеседник агентства.

Подмосковье Западный военный округ Мытищи

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