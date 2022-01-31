Источник сообщил, что контрактник застрелил срочника в воинской части в Мытищах

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Контрактник застрелил солдата-срочника в подмосковной воинской части, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В оружейной комнате воинской части поселка Троице-Сельцо в Мытищах между военнослужащими контрактной и срочной службы произошел конфликт. Контрактник выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону срочника. Срочник погиб на месте от пулевого ранения в голову", - сказал источник.

Стрелявший задержан.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации из официальных источников.